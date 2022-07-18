В село в Казахстане пришла 50-градусная жара

18 июл. 19:14

Температура воздуха в Мангистауской области превысила 50 градусов, сообщает Sputnik Казахстан.

Так, жителя Жетыбая распространили видео, на котором термометр показал на солнце температуру в 50 градусов. По их словам, жара не стала причиной для прекращения работ на месторождениях.

"На месторождениях "ЖетыбайМунайГаз" вчера и сегодня компании: ОSC, "Актаукрантехсервис", West Oil, "МангистауМунайГаз" и мелкие частные компании продолжают работу", - заявил автор ролика.

В Gismeteo отметили, что жара сохранится в регионе до конца недели. По их данным, в селах Шетпе, Жетыбай и в городе Жанаозене ожидается 43 градуса тепла, а в селе Бейнеу - 44 градуса. Кроме того, в Актау столбики могут подняться до 44 градусов.