IT-корпорация Google снова оштрафована за отказ удалить запрещенную информацию

18 июл. 19:14

Сегодня мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал американскую IT-корпорацию Google более чем на 21 млрд рублей – для нее это уже второй оборотный штраф.

"Назначить наказание в виде административного штрафа в размере 21 млрд 77 млн 392 тыс 317 рублей 80 копеек", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев, передает РИА Новости.

Сумма штрафа составила более $368 млн. Протокол был составлен 22 июня за повторный отказ удалить запрещенную информацию, до этого Роскомнадзор направил компании 17 уведомлений с требованием удалить с Youtube недостоверную информацию о спецоперации России на Украине, дискредитирующую российские ВС. Однако требование так и не было выполнено.

Представитель компании заявил четыре ходатайства в суде об отложении, о смене подсудности в районный суд, об истребовании сведений из налоговой и об исключении доказательств. Несмотря на это, судья ему отказал.