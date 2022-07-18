В ЕС стартовало финальное оформление новых антироссийских санкций

18 июл. 18:51

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил о начале работы по заключительному оформлению новых антироссийских санкций на заседании COREPER II.

"COREPER II сейчас начал работу, чтобы финализировать, называйте это новыми санкциями или новым пакетом, или усилением мер против России", - приводит его слова РИА Новости.

Согласно повестке заседаний COREPER II, санкции могут быть технически оформлены уже 20 июля. Они вступят в силу после публикации в официальном журнале Евросоюза.

Напомним, новые ограничения затронут на импорт российского золота. Также планируется усилить контроль за замораживанием попавших под санкции активов и экспорта в РФ технологий двойного назначения.