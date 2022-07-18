Ташкент примет молодежный Кубок Россотрудничества по шахматам

18 июл. 18:45

На этой неделе в Ташкенте пройдет Первый открытый Молодежный шахматный турнир на кубок Россотрудничества, - сообщает пресс-служба Русского дома.

Турнир, который стартует в столице Узбекистана 21 июля, будет приурочен к Международному дню шахмат. Зарегистрироваться для участия в турнире шахматисты 3-4 разряда могут до 20 июля, - передает Sputnik Узбекистан.

На соревнованиях будет применяться швейцарская система по семь туров, контроль времени - 10 мин + 5 сек. Количество мест на турнире - 40. Участие в нем бесплатное.