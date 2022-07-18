Россиянам рассказали, как сэкономить и оказаться в Грузии

18 июл. 18:44

Туристы из России могут потратить менее 10 тыс рублей, чтобы поехать в Грузию и вернуться обратно. Бюджетным способом поделились специалисты портала Vandrouki.

Отмечается, что оказаться в Грузии можно через Владикавказ, куда из Москвы можно отправиться через авиакомпанию Nordvind. Билет на рейсы в сентябре стоят от 2 170 рублей, а в октябре – от 1 1700 (без багажа). Билет обратно в сентябре будет стоить 2 250 рублей, в октябре – 1170 рублей.

В столице Северной Осетии есть маршрутки и автобусы до Тбилиси. По данным агентства "Туту.ру", минимальная цена за билет в один конец – 3 390 рублей. Время пути составит около 4 часов. Обратный билет туристу обойдется за 1 750 рублей. То есть, как отметили в Vandrouki, суммарно на дорогу в Грузию и обратно путешественник потратит менее 10 тыс рублей.