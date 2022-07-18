Экс-чемпион UFC рассказал о преимуществах Махачева над Оливейрой

18 июл. 18:18

Российский боец UFC в легчайшем весе Петр Ян дал прогноз на октябрьский поединок между соотечественником Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой.

"Верю, что Махачев сможет одержать победу над Оливейрой. Если Ислам правильно подойдет к этому поединку, составит четкий геймплан, то у него есть все навыки для того, чтобы побить бразильца", - приводит его слова Sports.ru.

При этом Ян назвал Оливейру крепким бойцом и достойным соперником. "Нас ждет очень интересное противостояние", - добавил спортсмен.

Напомним, Махачев подерется с Оливейрой за вакантный титул в легком весе 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.