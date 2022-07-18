Повреждение ЛЭП в Крыму оставило без света 19 поселков

18 июл. 18:12

Сегодня из-за повреждения высоковольтных линий электропередачи в Крыму остались без электроснабжения жители 19 поселков, - сообщает "Крымэнерго".

"Сегодня работники сторонней организации повредили две воздушные линии 35 кВ, что привело к отключению подстанций 35 кВ "Трудовая" и "Донская". Без энергоснабжения остались 19 населенных пунктов Симферопольского района", - говорится в релизе, передает РИА Новости.

Отключенная нагрузка составила 4,1 МВт. Ремонтные бригады энергетиков продолжают восстановительные работы.