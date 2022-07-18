Турция намерена затормозить вступление Швеции и Финляндии в НАТО

18 июл. 17:55

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о возможной приостановке процесса вступления Швеции и Финляндии в НАТО, если страны не выполнят требования Анкары.

"Еще раз повторяю, что в случае невыполнения наших требований, процесс будет заторможен. Мы видим, что особенно Швеция не показывает должной реакции", - цитирует Эрдогана РИА Новости.

Напомним, в июне Турция, Финляндия и Швеция подписали меморандум, позволяющий начать процесс вступления Швеции и Финляндии в альянс. Стороны договорились сотрудничать в борьбе с терроризмом, в том числе противодействовать запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и передать ее лидеров Анкаре.