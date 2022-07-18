В Турции заявили о согласовании плана по зерну

18 июл. 17:50

Турция, Россия, Украина и ООН согласовали план по зерновому вопросу на общих принципах. Об этом заявил министр национальный обороны Турции Хулуси Акар.

"План перевозки зерна и продуктов питания был согласован на общих принципах. Мы продолжаем наши усилия, чтобы превратить его в конкретный документ для начала процесса реализации", - цитирует его РИА Новости.



На прошлой неделе представители РФ, Украины, Турции и ООН провели в Стамбуле переговоры по урегулированию "зернового вопроса", по итогам которых глава Минобороны Турции Хулуси Акар рассказал о достижении договоренности о создании координационного центра в Стамбуле. По словам источника, следующая встреча по "зерновому вопросу" состоится 20-21 июля.