Новым начальником Генштаба ВС Армении стал Эдвард Асрян

18 июл. 17:46

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня представил высшему офицерскому составу армянской армии нового начальника Генштаба ВС и замминистра обороны Эдварда Асряна.

Премьер пожелал генералу успехов на новой должности, напомнив об изменениях в структуре, наиболее важным из которых стало то, что глава Генштаба будет одновременно выполнять функции замминистра обороны.

"Решение было принято на основе анализа ряда событий, произошедших в течение прошлого года, в том числе, вопросы рабочего взаимодействия ГШ и Минобороны", - сказал Пашинян, передает Sputnik Армения.

Затем в установленном порядке состоялась торжественная церемония передачи полномочий начальника Генерального штаба Вооруженных сил.