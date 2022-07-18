Путин: Россия не намерена опускать руки и отступать на десятилетия назад

18 июл. 17:39

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия, несмотря на санкционное давление, не будет оторвана от всего мира и продолжит развиваться.

"Ясно, что мы не можем оторванно от всего мира развиваться, но так и не будет. В современном мире невозможно вот так всё, знаете, циркулем обвести и выставить огромный забор, это просто невозможно", - приводит его слова РИА Новости.

Также он подчеркнул, что Россия не намерена "опускать руки", сказав о том, что сейчас выставляются преграды для того, чтобы сдержать ее развитие. Президент добавил, что это огромный вызов.

"Но мы не только не собираемся опускать руки, пребывать в растерянности или, как наши "доброжелатели" предрекают, "отступать на десятилетия назад". Наоборот, осознавая объем трудностей, будем искать новые решения", - заключил Путин.