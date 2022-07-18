В МИД Венгрии рассказали о новом пакете антироссийских санкций

18 июл. 17:26

В рамках нового пакета антироссийских санкций планируется ввести эмбарго на золото из России, дополнительные ограничения на госзакупки и прием депозитов, бухгалтерские, аудиторские и консалтинговые услуги, - рассказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"В соответствии с планами, среди прочего будет введено эмбарго на золото из РФ, ужесточена торговля так называемыми товарами двойного назначения, введены дополнительные ограничения на госзакупки и прием депозитов, установлены запреты в отношении других, в основном бухгалтерских, аудиторских и налоговых консалтинговых услуг", - сказал Сийярто, передает РИА Новости.

"Также в новый санкционный список ЕС будут добавлены еще 48 человек и девять организаций, в том числе один российский вице-премьер, политические лидеры нескольких регионов и Сбербанк", - добавил Сийярто.