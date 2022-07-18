Ирак просит у Турции воды

Ирак обратился к Турции с просьбой увеличить сброс воды, поступающей вниз по течению рек Евфрат и Тигр, чтобы помочь в борьбе с продолжающейся засухой. Как пишет турецкая "Сабах", между двумя странами напряженные отношения из-за управления ресурсами: Багдад регулярно жалуется, что плотины, построенные в соседних Иране и Турции, влияют на уровень его рек.

Турция подчеркивает наличие проблем в области управления водными ресурсами в Ираке и на протяжении многих лет заявляет о своей приверженности своему соглашению с Багдадом о сохранении потока воды. Анкара неоднократно подчеркивала свою готовность оказать поддержку Ираку в управлении водными ресурсами.

В ходе видеоконференции министр водных ресурсов Мехди аль-Хамдани и спецпредставитель президента Турции по Ираку Вейсел Эроглу обсудили "количество воды, поступающей в Ирак через Тигр и Евфрат" из Турции. Хамдани попросил Анкару "пересмотреть количество сбрасываемой воды, чтобы позволить Ираку преодолеть текущую нехватку ресурса". Эроглу заявил, что передаст просьбу об "увеличении количества воды, сбрасываемой в ближайшие дни, властям. Стороны договорились, что иракская "техническая делегация" посетит Турцию и позволит "оценить запасы турецкой плотины на месте".

Водный кризис в Ираке назревал почти два десятилетия. Устаревшая инфраструктура и краткосрочная политика сделали Багдад уязвимым перед изменением климата. Турция подчеркивает, что обе страны должны совместно работать над управлением водными ресурсами для предотвращения водного кризиса в регионе.

Эроглу, бывший министр лесного и водного хозяйства, был назначен в 2019 году специальным посланником в Ираке для решения вопросов совместного использования водных ресурсов между двумя странами.

Турция заявляет, что поддерживает объем потока в соответствии со своими обязательствами по отношению к южному соседу, а иногда и превышает его. Анкара также неоднократно повторяла свое предложение помочь в создании турецко-иракского исследовательского центра водных ресурсов.

Турция зависит от воды из Тигра для заполнения водохранилища за плотиной Илису недалеко от иракской границы. Ирак запросил увеличить долю стока реки из-за нехватки воды, особенно в южной провинции Басра.

ООН классифицирует Ирак как "пятую наиболее уязвимую страну в мире" по отношению к изменению климата, где в последние годы уже наблюдается рекордно низкое количество осадков и высокие температуры.

Вопрос об управлении водными ресурсами вызвал напряженность в отношениях между Багдадом и Анкарой. Посол Турции в Ираке Али Риза Гюней заявил, что иракцы "разбазаривают" водные ресурсы, и призвал "немедленным мерам по сокращению отходов", включая "модернизацию ирригационных систем".

Три года подряд Ираке мучают засухи, из-за чего в стране вдвое сократились площади обрабатываемых сельскохозяйственных угодий для 42 миллионов иракских жителей. Запасы воды сократились на 60% по сравнению с прошлым годом.