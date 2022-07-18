Кипр столкнулся с "большими потерями" из-за отсутствия россиян на курортах

18 июл. 17:15

Кипр потерял 800 тыс российских туристов, сообщает местное издание "Филелефтерос" со ссылкой на министра туризма страны Савваса Пердиоса.

"Такие потери не восполняются в одночасье", - заявил Пердиос.

При этом, как отметил министр, своевременное планирование и план действий на экстренные случаи позволил ненамного восполнить потери. Так, порядка 200 тыс туристов из других стран выбрали для отдыха курорты острова.

Пердиос также назвал трудности, с которыми пришлось столкнуться ведомству: коронавирус и украинский кризис. По его словам, рекордным для туризма стал 2019 год, когда на Кипре отдохнули около 4 млн путешественников.