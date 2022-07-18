Россия и Турция проведут 19 июля экономические консультации

18 июл. 17:12

Во вторник, 19 июля, в Тегеране состоится встреча представителей России и Турции, посвященная экономическим вопросам. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Представитель Кремля отметил, что стороны планируют обсудить "самую широкую палитру экономических вопросов".

"Мы запланировали проведение специальных консультаций с турецкими коллегами, которые посвящены вопросам дальнейшего совершенствования и наращивания российско-турецкой кооперации, включая вопросы перехода к взаиморасчетам в национальных валютах", - цитирует его ТАСС.

По словам Ушакова, встреча пройдет завтра в первой половине или в середине дня, до начала визита в Тегеран президента России Владимира Путина.

Помощник президента РФ также сообщил, что в составе в составе российской делегации на переговорах будут люди, имеющие отношение к экономической проблематике, - это сопредседатель межправительственных комиссий с Турцией и Ираном, вице-премьер Александр Новак и помощник президента Максим Орешкин.

Напомним, 19 июля в Тегеране состоится очередное заседание Астанинского формата по Сирии. В нем примут участие президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Эбрахим Раиси и Реджеп Тайип Эрдоган.