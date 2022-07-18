Россия предложила вернуть иранскую ядерную сделку в 2015 год

18 июл. 16:53

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил сегодня, что Москва предлагает восстановить иранскую ядерную сделку в том виде, в каком она была заключена и утверждена резолюцией Совбеза ООН в 2015 году.

"Россия выступает за восстановление ядерной сделки в той конфигурации, которая была утверждена в 2015 году резолюцией 2231 Совбеза ООН. Цель, конечно, снять ограничения на нормальное торгово-экономическое взаимодействия Ирана с внешним миром", - пояснил Ушаков.

Помощник российского президента заверил, что Москва будет работать именно над этим вариантом возвращения США и Ирана к обязательствам по СВПД. Ушаков отметил, что в ходе завтрашнего визита в Тегеран президент Владимир Путин обсудит с президентом Эбрахимом Раиси текущее состояние переговоров по ядерной сделке.