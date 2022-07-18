ЕС намерен договориться с Азербайджаном о наращивании поставок газа в два раза

18 июл. 16:55

В понедельник, 18 июля, Европейский союз подпишет соглашение с Азербайджаном, чтобы в два раза увеличить поставки газа из республики. Об этом сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в своих социальных сетях.

"Сегодня я в Азербайджане подписываю новое соглашение. Наша цель - удвоить поставки газа из Азербайджана за несколько лет", - поведала она.

Урсула фон дер Ляйен отметила, что Азербайджан превратится в ключевого партнера для Европы. "Азербайджан станет ключевым партнером для нашей безопасности поставок газа и на нашем пути к климатической нейтральности", - отметила председатель ЕК.

Напомним, в настоящее время Азербайджан ежегодно поставляет в страны ЕС до 10 млрд куб метров газа.