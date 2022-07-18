Бывшего заместителя СГБ Грузии на время следствия оставят в тюрьме

18 июл. 16:34

Бывший заместитель главы Службы госбезопасности Грузии Иосиф (Сосо) Гогашвили останется на время следствия в тюрьме. Такое решение принял Тбилисский городской суд.

В ходе прошедшего 18 юля судебного заседания судья Арсен Калатозишвили поддержал ходатайство обвинения. В свою очередь, сторона защиты требовала освобождения Гогашвили в обмен на залог в размере 50 тыс лари ($17 тыс), передает "Sputnik Грузия".

Прокуратура предъявила обвинение Гогашвили сразу по нескольким уголовным статьям - в превышении служебных полномочий, незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, а также в незаконном получении и распространении персональных данных. Ему грозит от 4 до 7 лет тюрьмы.

Напомним, сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали бывшего заместителя главы Службы госбезопасности Грузии Иосифа Гогашвили ночью 16 июля. Он занимал должность замглавы СГБ с 2015 по 2018 год.