Памяти Азиза Алиева: врача, ученого, наркома здравоохранения…

60 лет назад - 27 июля 1962 года - ушел из жизни Азиз Алиев, незаурядный человек, занимавший в советском Азербайджане и Дагестане высокие посты, столкнувшийся трудностями и несправедливостью, но успешно преодолевший их. О враче, ученом, министре и государственном деятеле рассказывает руководитель Центра моделирования и управления этнокультурными организациями Гашим Алиев.

Азиз Мамед Керим оглы Алиев родился 1 января 1897 в селе Амамлы, Эриванский губернии (Россия) в семье Мамедкерима Кербалаи Курбанали оглы и Захры, дочери одного из самых авторитетных людей Иреванского махала Ибрагимбека Сулейманова. В 1917 году Азиз с золотой медалью окончил эриванскую гимназию и поступил в Военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге, но в 1918 семья перебралась сначала в Нахычыван, а оттуда в Баку. В 1927 году Азиз окончил медицинский факультет Азербайджанского госуниверситета и остался работать на кафедре внутренних болезней: был ординатором, аспирантом, защитил кандидатскую потом докторскую диссертацию, которая была удостоена специальной премии АН СССР.

В 1929 году Азиз Алиев стал директором Азербайджанского клинического института, работал начальником лечебного отделения комиссариата народного здравоохранения, начальником Бакинского отдела здравоохранения, народным комиссаром здравоохранения. Через год на базе медицинского факультета Азербайджанского государственного университета был создан Медицинский институт, ректором которого и стал Алиев. Тогда Азербайджан испытывал нехватку национальных медицинских кадров, не было учебных пособий на азербайджанском языке. Ректор занялся развитием высшего медицинского образования в республике. Подготовка на азербайджанском языке 45 наименований учебников и учебных пособий стала своего рода профессиональным подвигом. Для решения проблемы издания трудов азербайджанских ученых Алиев особое внимание уделял "Азербайджанскому медицинскому журналу", с 1935 года стал его главным редактором. Многотиражная газета "За медицинские кадры", издаваемая сегодня под названием "Табиб", была учреждена по его инициативе. Фактически Алиев заложил новую систему охраны здоровья населения. В 1930-1940-е боролся с малярией, трахомой, охватившими республику. По его инициативе (как председателя Республиканской чрезвычайной антиэпидемиологической комиссии) были созданы специальные диспансеры, больницы.

В 1938 году Алиев был назначен секретарем президиума Верховного совета Азербайджанской ССР, через год - народным комиссаром здравоохранения, в апреле 1941 года - председателем Верховного совета Азербайджанской ССР, а в сентябре 1941 года решением Государственного комитета обороны СССР стал членом Военного совета размещенной в Тебризе (Иран) 47-й армии для выполнения особой государственной миссии. В первые годы воны был третьим секретарем ЦК КП(б) Азербайджана.

В один из самых тяжелых периодов обороны Кавказа, с сентябре 1942 года Государственной комитет обороны СССР утвердил Алиева первым секретарем Дагестанского обкома партии и председателем Махачкалинского комитета обороны. Он в короткий срок сумел мобилизовать народ Дагестана на борьбу с фашизмом, занимался вопросами обеспечения нужд фронта людскими и материальными ресурсами. Сложная прифронтовая обстановка, в которой оказался Дагестан к тому времени, требовала от руководства республики принятия безотлагательных и действенных мер. Алиеву удалось мобилизовать людей на строительство оборонительных рубежей, расширить сеть госпиталей для приема раненых бойцов, позаботиться о людях, эвакуированных с занятых врагом территорий страны, обеспечить предприятия оборонного комплекса республики сырьем и материалами. Дагестан поставила фронту сотни тысяч тонн сельскохозяйственной продукции, перевыполнял планы производства военной продукции.

Также Алиев сыграл огромную роль в предотвращении депортации народов Дагестана, которая постигла чеченцев, ингушей и другие кавказские народы.

После войны Азиз Алиев занялся созданием в Махачкале академического центра, на базе которого впоследствии был сформирован Дагестанский филиал Академии наук ССР, а ныне - Дагестанский научный центр Российской академии наук, укреплением базы высших и средних учебных заведений республики. Если до войны в Дагестане было восемь докторов наук, то после войны стало 16; до 62 человек возросло число кандидатов наук. В период работы Алиева вузы Дагестана подготовили более 1600 специалистов с высшим образованием, на учебу столичные вузы, аспирантуру и докторантуру было направлено больше ста человек.

Кроме того, по инициативе Азиза Алиева была создана Дагестанская государственная филармония, Кумыкский театр, Аварский театр был переведен в Махачкалу, впервые начал работать Даргинский театр, Лакский театр.

В 1948 году Алиева переводят на работу в Москву, сначала в Министерство здравоохранения СССР, а затем в Совет Министров СССР. В 1950 году его назначают заместителем председателя Совета Министров Азербайджанской ССР, но через год "за сокрытие социального происхождения родителей" снимают с этого поста, назначают директором Института ортопедии и восстановительной хирургии, но вскоре освобождают и от этой должности и на три года отправляют рядовым врачом в больницу поселка Сабунчи.

Всем было известно социальное происхождение родителей Алиева и знали, что высшее образование он получил до революции при поддержке известного азербайджанского нефтепромышленника и мецената Гаджи Зейналабдина Тагиева.

В этом году в Баку установили памятник Тагиеву

В марте 1954 года Алиева восстановили в должности директора Института ортопедии и восстановительной хирургии, а с 1959 года он стал директором азербайджанского Института усовершенствования врачей, который сегодня носит его имя. За пару лет до смерти Алиев вернулся на государственную службу, став секретарем президиума Верховного совета Азербайджанской ССР.

Азиз Алиев умер 27 июля 1962 года в Баку в возрасте 65 лет. Покоится он на Аллее почетного захоронения. Имя человека, внесшего огромный вклад в формирование системы здравоохранения и медицинского образования, в укрепление связей между народами Азербайджана и Дагестана, сегодня носят улицы Баку, Гянжи, Махачкалы и Каспийска.