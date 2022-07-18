Бесплатные экскурсии по бульварам проходят в Кисловодске

18 июл. 16:22

В Кисловодске все желающие могут стать участниками бесплатных авторских экскурсий по новым пешеходным бульварам города, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Уточняется, что прогулки будут проводиться по субботам до конца лета. "Туристов и жителей Кисловодска приглашают посетить бесплатные экскурсии по новым прогулочным местам города-курорта", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что экскурсии планируется проводить до конца августа. Экскурсии будут начинаться в 10 утра возле санатория "Смена", а завершаться у нового круглосуточного бювета "Ротонда", где можно попробовать три вида минеральной воды, включая "Ессентуки-4"

"Гиды, которых предоставили несколько турфирм города, проведут экскурсантов по благоустройстроенной в 2020 году улице знаменитого архитектура Ходжаева и открытому в начале этого года полуторакилометровому бульвару Ленина", - рассказал глава Кисловодска Евгений Моисеев.

Участников экскурсии ждут исторические места, связанные с пребыванием на курорте императорской семьи Александра I, и много памятников архитектуры.