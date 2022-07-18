Лидеры России, Ирана и Турции сделают совместное заявление

18 июл. 16:14

Президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Эбрахим Раиси и Реджеп Тайип Эрдоган примут совместное заявление во время встречи в Тегеране. Об этом сообщил помощник главы российского лидера Юрий Ушаков.

"По итогам саммита Астанинского формата в Тегеране имеется в виду принять совместное заявление. Проект подготовлен, практически уже согласован", - приводит его слова ТАСС.

Ушаков подчеркнул, что о его принятии объявят после окончания встречи глав государств.

Напомним, 19 июля в Тегеране состоится очередное заседание Астанинского формата по Сирии. В нем примут участие президенты России, Ирана и Турции.

