Турция, Россия, Украина и ООН обсудят "зерновую проблему" на этой неделе

18 июл. 15:48

На этой неделе пройдет встреча делегаций Турции, России, Украины и ООН по "зерновой проблеме". Об этом сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

По его словам, она переговоры будут организованы в Турции, передает РИА Новости.

"Вполне вероятно, что совещание по этому поводу состоится на этой неделе ", - сказал турецкий министр в интервью журналистам.

Ранее в Стамбуле прошли переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию "зернового вопроса".

На прошлой неделе представители РФ, Украины, Турции и ООН провели в Стамбуле переговоры по урегулированию "зернового вопроса", по итогам которых глава Минобороны Турции Хулуси Акар рассказал о достижении договоренности о создании координационного центра в Стамбуле. По словам источника, следующая встреча по "зерновому вопросу" состоится 20-21 июля.