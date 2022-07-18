Глава службы внешней разведки России и премьер Армении обсудили ситуацию на Южном Кавказе

18 июл. 15:33

В понедельник, 18 июля, в Ереване состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина. Об этом сообщили в пресс-службе армянского правительства.

В ходе беседы стороны обсудили вопросы региональной и международной безопасности, а также поговорили о происходящих на Южном Кавказе процессах.

Глава армянского правительства подчеркнул, что визит Нарышкина в Ереван - еще одна возможность обсудить вопросы повестки союзнических отношений между Россией и Арменией.

Пашинян обратил внимание на то, что в этом году страны отмечают 30-летие установления дипломатический отношений. Он выразил уверенность, что благодаря совместным усилиям Москва и Еревана смогут повысить эффективность взаимодействия.

В свою очередь, Нарышкин отметил высокий уровень политического диалога между РФ и Арменией, передает "Sputnik Армения".