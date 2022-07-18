США помогут Грузии нарастить производство пшеницы

18 июл. 15:38

Соединенные Штаты помогут Грузии в планировании мероприятий по увеличению производства пшеницы, сообщил министр окружающей среды и сельского хозяйства Отар Шамугия.

В настоящее время уровень самообеспечения Грузии пшеницей лишь 15%. Власти планируют в ближайшие годы увеличить этот показатель до 50%.

"Мы неоднократно заявляли, что для нас важно увеличить производство зерна, в частности, пшеницы, и значительно улучшить показатель самообеспечения, и в этом направлении поддержка нашего партнера – США, разумеется, очень важна", – приводит слова Шамугия Sputnik Грузия.