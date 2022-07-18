Мишустин провел переговоры с Пашиняном

18 июл. 15:30

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Стороны обсудили кооперацию в промышленной и транспортной сферах, а также подготовку к предстоящему заседанию Евразийского межправсовета."Главы правительств обсудили актуальные вопросы развития российско-армянского торгово-экономического сотрудничества, включая кооперацию в промышленной и транспортной сфере, а также реализацию крупных совместных проектов", - сообщает пресс-служба кабмина.

Уточняется, что главы правительств также рассмотрели перспективы углубления интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе, а также подготовку к предстоящему заседанию Евразийского межправительственного совета.