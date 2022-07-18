Лучший бомбардир РПЛ объяснил, почему перешел в "Ахмат"

18 июл. 14:59

Новичок футбольного клуба "Ахмат" Гамид Агаларов рассказал, почему принял решение о переходе в грозненскую команду.

По его словам, главным фактором стала заинтересованность в нем главного тренера "Ахмата" Андрея Талалаева. "Мы с ним не раз созванивались, он обрисовывал игру "Ахмата", философию команды, рассказывал, как меня видит в команде. Меня это вдохновило и зацепило", - цитирует 22-летнего форварда Sport24.

Он подчеркнул, что еще одним важным фактором перехода является схожесть менталитета народов Чечни и Дагестана. "За счет этого моя адаптация в "Ахмате" пройдет быстрее", - добавил уроженец Махачкалы.

Напомним, в сезоне 2021/22 Гамид Агалров с 19 мячами стал лучшим бомбардиром чемпионата России по футболу. На прошлой неделе нападающий подписал с "Ахматом" трехлетний контракт. Он будет выступать за команду под 77-м номером.