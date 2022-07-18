Ингушетия нарастила площадь посевов картофеля

18 июл. 15:03

В Ингушетии площади, заняты под выращивание картофеля, в этом году выросли почти на 14% по сравнению с 2021 годом, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В Ингушетии увеличилась площадь посева картофеля почти на 14% по сравнению с предыдущим годом и составила 4,2 тысячи гектаров, а площадь посева овощей открытого грунта прибавилась на 76,7% и составила 1 тысячу гектаров. Сегодня яровые зерновые и зернобобовые культуры, включая кукурузу, в хозяйствах всех категорий посеяны на площади 66 тысяч гектаров. Это на 1,1% меньше по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что больше всего посевных площадей яровых зерновых и зернобобовых культур приходится на долю сельхозорганизаций – 48,4% от общей площади. При этом в хозяйствах населения картофеля находится 50%, а овощей открытого грунта – 46,2%.