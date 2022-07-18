В Дагестане аномальная жара оставила без электричества почти 70 тыс человек

18 июл. 14:53

В Дагестане остаются без электричества около 70 тыс местных жителей. Об этом сообщили в региональном Минэнерго.

В основном отключения электроэнергии произошли в Махачкале, Каспийске, а также в Левашинском и Дербентском районах.

В министерстве рассказали, что в астоящее время ведутся работы по восстановлению энергоснабжения. Кроме того, в связи с чрезвычайной пожароопасностью энергетики взяли под усиленный контроль работу энергообъектов в республике, передает "Интерфакс-Юг".

В свою очередь, в пресс-службе ПАО "Россети Северный Кавказ" отметили, что отключения произошли из-за аномальной жары. Там пояснили, что на фоне аномально высокой температуры нагрузки на оборудование достигают пиковых значений, энергообъекты работают в режиме перегруза.