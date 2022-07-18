Алексей Фененко: США хотят вывести Армению из ОДКБ

Пока внимание России во внешней политике сконцентрировано на Украине, Запад стремится ослабить российские позиции в других регионов, и одно из таких направлений – Южный Кавказ. Об этом в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор политических наук Алексей Фененко, комментируя секретный визит в Ереван директора ЦРУ Уильяма Бернса.

По словам Алексей Фененко, цель визита главы американской разведки в союзную России страну-участницу ОДКБ очевиден: настроить и проконтролировать антироссийскую активность Армении.

"Поскольку сейчас силы России заняты в основном на Украине, Южному Кавказу Кремль не может уделять такое внимание, как в 2020 году. Американцы этим пользуются. Сейчас их задача – максимально усилить антироссийские силы в Армении и антироссийский курс армянской внешней политики. Визит Бернса – часть американских усилий по максимальной поддержке западных надежд Пашиняна и одновременно по подготовке запасного варианта на случай, если Никол Пашинян поведет себя как-то не так и его придется сменить", - сказал он.

В этой связи у эксперта не вызвало удивление назначение послом США в Армении Алана Перселла, в течение последнего года руководившего всей деятельностью американского посольства на Украине, то есть в том числе во время российской спецоперации. "По сути, это продолжение той политики в отношении Армении, приоритеты которой были намечены еще второй администрацией Клинтона в 1998-2000 годах. Тогда американцы приняли стратегию постепенного ослабления связей между Россией и Арменией. А в настоящее время она начала приносить свои плоды – после ускорения реализации стратегии в 2018 году через переворот в республике", - пояснил Алексей Фененко.

"Запад хочет максимально расшатать позиции России на Южном Кавказе, а более далеко идущая цель – расшатать ОДКБ. После того, как Узбекистан приостановил членство в 2012 году, если это сделает еще одна страна, то в ОДКБ начнется серьезный кризис. Что это может быть за страна? Самое слабое звено с точки зрения американцев – Армения, где есть прозападная властная группировка, велико недовольство Россией из-за ее позиции в 2020 году, сильны реваншистские настроения, на которых можно сыграть, и есть внутренняя нестабильность. Поэтому и едут в Ереван люди уровня директора ЦРУ", - заключил политолог.