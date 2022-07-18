Байден провалился в Саудовской Аравии

Байден поехал в Персидский залив, чтобы настроить его против России. Но удалось ли это американскому лидеру?

В конце мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отправился в Персидский залив и сверил часы с местными монархиями. Этот визит был крайне важным, особенно на фоне слухов о том, что ОАЭ и Саудовская Аравия хотят увеличить добычу нефти и заместить Россию на европейском рынке. Такие действия серьезно ослабили бы позиции Москвы в ожидании частичного нефтяного эмбарго, которое в то время готовил Евросоюз. Однако Лавров провел успешные переговоры, и c регионом удалось сохранить партнерские связи.

Руководство США осталось тогда крайне недовольным тем, что Москва поддерживает тесные отношения со всеми главными игроками на Ближнем Востоке. И чтобы вернуть лояльность арабских шейхов, на днях с визитом в регион лично пожаловал президент Джозеф Байден.

Ожидания от этого визита были достаточно высокими. Американские СМИ писали, что Байден будет просить кронпринца Мухаммеда бен Салмана увеличить добычу нефти, а взамен простит руководство Саудовской Аравии за убийство журналиста Хашукджи. "Нью-Йорк Таймс" сообщала, что Байден перестанет относиться к Саудовской Аравии как к стране-изгою.

Однако реальность оказалась гораздо суровее, чем думала американская пресса и, наверно, сам президент Байден. Если в Вашингтоне президенту прощают различные ляпы и выходки, то на Востоке каждое его слово было воспринято серьезно. Находясь в Джидде, саудовском городе, президент США в лицо назвал кронпринца ответственным за убийство Хашукджи, добавив, что не жалеет о своих прежних угрозах превратить Саудовскую Аравию в страну-изгоя.

Такое поведение Байдена подводит к двум предположениям: либо он действительно настолько принципиален, что готов рисковать важными связями во имя прав человека, либо США имеют такое колоссальное влияние на Саудовскую Аравию, что могут позволить себе относиться к ней как к марионетке. Чем бы ни руководствовался Байден, такое вмешательство во внутреннюю политику союзника явно не простимулировало саудовцев помогать США бороться с Россией.

Бен Салман, конечно, допустил наращивание добычи нефти до 13 млн баррелей в сутки, но не с сегодня на завтра, а лишь к 2027 году. Подобные обещания едва ли устраивают Пентагон и НАТО, нацеленные на ослабление России на Украине. Более того, глава МИД королевства Аль-Джубейр добавил, что любые вопросы о наращивании добычи нефти будут решаться в формате ОПЕК+, то есть вместе с Россией.

Видя, что Персидский залив все еще заинтересован в России и США не могут "строить" эти страны, как раньше, Байден решил заявить, что США не станут уходить из региона и оставлять пустоту для Китая, России и Ирана. Надо сказать, что своими топорными действиями американцы не только не могут вбить клин между Россией и Персидским заливом, а создают условия для сближения Саудовской Аравии с противниками США.

Не успел Байден улететь из Джидды, как в Financial Times появилась информация о том, что два извечных соперника – Саудовская Аравия и Иран – начали прямые переговоры о нормализации своих отношений. На самом деле, ничего удивительного в этом нет, потому что еще во время визита Байдена бен Салман, говоря об Иране, назвал его "страной-соседом", а не соперником, как того, наверно, ждали в США или в Израиле.

С Ираном США еще до спецоперации России возобновили переговоры по "ядерной сделке". После начала спецоперации ее актуальность стала выше, так как Вашингтон хотел бы раскупорить иранские нефтегазовые скважины и создать проблему России. Однако, чувствуя, что США сделка сейчас нужна больше, чем Ирану, Тегеран ведет себя напористее и требует учесть все его требования. С другой стороны, в шестерку международных посредников входит Россия, с которой США не хотят иметь ничего общего, поэтому подписание "ядерной сделки" откладывается. И вместо того, чтобы задобрить Иран, Байден допускает такую же ошибку как и с Саудовской Аравией.

Перед Джиддой он едет в Израиль и подписывает Иерусалимскую декларацию, предполагающую применение силы против Ирана в "крайнем случае". Байден угрожает Ирану, что не позволит ему приобрести ядерное оружие. Хотя такую цель отрицает и сам Иран, но Иерусалимская декларация вызвала крайне негативную реакцию в Тегеране. В иранском МИД заявили, что подобные документы доказывают: мишень США – не только Иран, а все мусульманские страны, которые, по задумке американцев, должны вечно признавать превосходство Израиля.

Одним словом, Байден отталкивает от себя главных игроков в регионе, создавая стимулы для их взаимного сближения. Саудовцы мирятся с Ираном, а Турция нормализует отношения с Эр-Риядом и Эмиратами. Кстати о Турции: Пентагон уже официально осудил предстоящую турецкую операцию в Сирии, еще раз дав понять Эрдогану что лучше иметь дело с Путиным, чем с заклятым союзником по НАТО.

Единственным выгодоприобретателем от политики Байдена остается Израиль, так как США по-прежнему тормозят ядерную сделку и душат Иран санкциями. Кроме того, Байден еще больше укрепляет обороноспособность Израиля, помогая ему в создании лазерного оружия.