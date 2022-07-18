Путин: темпы снижения бедности в России пока недостаточны

18 июл. 14:38

Темпы снижения уровня бедности в России пока недостаточны, заявил президент России Владимир Путин, открывая заседание совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Он напомнил, что в 2017 году этот показатель в стране составлял 12,9%, а по итогам прошлого года снизился до 11%. "Да, продвижение, конечно, есть, но его темпы, скорость очевидно недостаточны. Поэтому даже при повышенной инфляции текущего года - но она, слава Богу, кстати говоря, снижается постепенно - мною была поставлена задача по снижению уровня бедности и неравенства, что не менее важно", - акцентировал внимание глава государства.