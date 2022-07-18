Северная Осетия проведет в сентябре аукцион по участку песчайно-гравийной смеси

18 июл. 14:22

В начале сентября состоится аукцион на право пользования участком недр на Южном фланге Нижне-Камбилеевского месторождения в Пригородном районе Северной Осетии с целью разведки и добычи песчано-гравийной смеси. Об этом сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

На портале ГИС "Торги" сказано, что стартовый платеж за право пользования недрами данного участка составляет 678,4 тыс рублей, шаг аукциона - 67,8 тыс рублей. Ресурсный потенциал участка - 99 тыс куб м.

Лицензию победителю предоставят сроком на 3 года.

Прием заявок на участие в аукционе завершится 19 августа, а сам аукцион пройдет 5 сентября, передает "Интерфакс-Юг".