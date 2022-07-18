Дагестан выведет на рынок собственный бренд обуви

18 июл. 14:21

Дагестанские производители обуви к концу 2022 года планируют вывести на рынок собственную торговую марку. Об этом сообщил министр промышленности и торговли республики Низам Халилов.

"В настоящее время наши производители уже выпускают обувь под собственными брендами - это "Бофф", "ДОФ", "Маратти", Kosta и другие, мы будем активно выводить их на рынок. Параллельно осваиваем торговые площадки, на которых производители смогут представлять свою обувь", - приводит слова собеседника ТАСС.

По его словам, в настоящее время в республике ежегодно производится более 3 млн пар обуви, производители региона работают, в основном с крупными торговыми сетями Kari, Zenden и другими.