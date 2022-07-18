В Ставропольском крае мужчину оштрафовали на 4 млн рублей за уничтоженные краснокнижные растения

18 июл. 13:52

Житель Ставропольского края заплатит почти 4 млн рублей за уничтожение краснокнижных растений возле памятника природы - горы Юца в Предгорном районе. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

В декабре 2021 года мужчина самовольно захватил часть земельных участков в границах особо охраняемой природной территории. После этого он снял плодородный слой почвы, уничтожив тем самым краснокнижные растения. Сумма нанесенного ущерба государству составила более 3,8 млн рублей.

Суд обязал ответчика разработать проект и рекультивировать захваченные земельные участки, а также выплатить 3,8 млн рублей, передает "Интерфакс-Юг".