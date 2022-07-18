Министр иностранных дел Армении посетит Польшу

18 июл. 13:36

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 19 июля отправится в Польшу с официальным визитом, сообщил в соцсети пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Ваан Унанян.

В ходе визита министр встретится с польским коллегой Збигневом Рау и другими высокопоставленными должностными лицами.

Главы ведомств обсудят вопросы, касающиеся армяно-польских отношений в двустороннем и многостороннем форматах, а также региональной стабильности.

По итогам переговоров министры выступят с заявлениями для прессы.