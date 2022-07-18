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Крепкий драм навредил армянским строителям

Крепкий драм навредил армянским строителям

Член совета "Ассоциации армянских застройщиков" Тигран Арутюнян сообщил сегодня, что укрепление армянской национальной валюты с 520-530 драмов за доллар до 400-410 драмов за доллар создало значительные проблемы строительным фирмам Армении. Им стало тяжело добиваться рентабельности бизнеса в условиях, когда колебания драма к доллару не связаны с внутриармянскими факторами.

"Общество привыкло оценивать в долларах США два основных товара – дома и машины вне зависимости от того, что все договора заключаются в драмах. Но будущее непредсказуемо, и механизмов управления рисками нет", - приводит его слова Спутник-Армения.

Проблема заключается именно в нестабильности валютного курса, ведь все договора в рассрочку на строительном рынке индексируются в долларах, а значит, в случае подорожания драма компании несут убытки. "У многих застройщиков встал вопрос доходности, а в некоторых случаях речь идет и об ущербе. Это создает большие риски – вплоть до проблематичных банкротств", - отметил Тигран Арутюнян.

Кроме того, большую часть квартиры в Армении приобретают представители диаспоры из-за рубежа, и падающий доллар означает, что для них жилье в республике дорожает.

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