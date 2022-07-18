Кремль опубликовал темы тегеранских переговоров Путина с Эрдоганом и Раиси

18 июл. 13:12

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью гостелерадио Ирана рассказал о темах завтрашних переговоров Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом ИРИ Эбрахимом Раиси, которые пройдут в Тегеране на полях заседания Астанинского формата по Сирии.

"Конечно, мы будем иметь возможность обсудить двусторонние отношения, в первую очередь торгово-экономические связи и с Ираном, и с Турцией, перспективы и все модальности продолжения политического диалога и с Ираном, и с Турцией", - сообщил Дмитрий Песков.

Также пресс-секретарь президента отметила, что Владимир Путин также встретится с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи.