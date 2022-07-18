В Раче появится национальный парк

18 июл. 13:15

В регионе Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети появится национальный парк на площади почти 51 тыс га, сообщили в пресс-службе грузинского правительства.

"После создания охраняемой территории в регионе будет создан административный центр и появятся новые рабочие места, а также будет обеспечено биоразнообразие", - говорится в сообщении.

По словам министра по охране окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Отара Шамугия, новый заказник поможет развитию экотуризма, а также местного бизнеса, передает ТАСС.