Свыше 500 человек осуждены в Казахстане за январские беспорядки

18 июл. 12:49

Как сообщил сегодня замначальника Службы уголовного преследования Генпрокуратуры Казахстана Елдос Килымжанов, к настоящему моменту в республике осуждены за участие в январских массовых беспорядках 545 граждан.

"Всего по январским событиям в суд направлено 429 уголовных дел, по которым осуждено 545 лиц. Реальные сроки лишения свободы получили 83 подсудимых, которые совершили тяжкие преступления, связанные с причинением насилия представителям власти, уничтожением имущества", - приводит ТАСС слова Килымжанова.

Чиновник добавил, что получали тюремные сроки те граждане, что имели непогашенную судимость и не возместили причиненный ущерб.

При этом под стражей дожидаются суда еще 349 подозреваемых в погромах, поджогах, похищении оружия и вооруженных нападениях на государственные здания и силовиков.