Главы МИД Ирана и Ирака поговорили о ситуации в регионе

18 июл. 12:41

В понедельник, 18 июля, министры иностранных дел Ирана и Ирака Хосейн Амир Абдоллахиян и Фуад Хусейн провели телефонный разговор. Об этом сообщили в иранском МИД.

В ходе беседы стороны обсудили вопросы двустороннего взаимодействия, а также переговоры между Ираном и Саудовской Аравией при посредничестве Ирака.

Глава иранского внешнеполитического ведомства отметил усилия Ирака в укреплении регионального диалога, и добавил, что Тегеран готов анализировать и обсуждать вопросы, представляющие взаимный интерес как на двустороннем, так и на региональном уровнях.

В свою очередь, министр иностранных дел Ирака дал оценку итогам саммита по безопасности и развитию, прошедшего 16 июля в саудовской Джидде, передает агентство Anadolu.

Напомним, 16 июля в Джидде прошел саммит Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).