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Путин ответит на вопросы иранских журналистов 

Путин ответит на вопросы иранских журналистов 

Президент России Владимир Путин даст интервью иранским СМИ, анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 
"У меня нет сомнений, что такое интервью мы организуем. Мы обязательно попросим президента Путина предоставить иранским журналистам такую возможность", - сказал представитель официальной Москвы в эфире телеканала "Россия 24". 
Далее Песков обратил внимание на то, что "мы постепенно выходим из периода двух летней пандемии, и конечно, для главы государства у нас в стране действуют особые меры предосторожности, безопасности, которые не позволяют так часто, как хотелось бы, лично общаться с представителями СМИ".

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