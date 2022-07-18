Путин ответит на вопросы иранских журналистов 

18 июл. 12:39

Президент России Владимир Путин даст интервью иранским СМИ, анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

"У меня нет сомнений, что такое интервью мы организуем. Мы обязательно попросим президента Путина предоставить иранским журналистам такую возможность", - сказал представитель официальной Москвы в эфире телеканала "Россия 24".

Далее Песков обратил внимание на то, что "мы постепенно выходим из периода двух летней пандемии, и конечно, для главы государства у нас в стране действуют особые меры предосторожности, безопасности, которые не позволяют так часто, как хотелось бы, лично общаться с представителями СМИ".