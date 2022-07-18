В Ингушетии участники научной школы обсудят экспериментальную и теоретическую нейробилогию

18 июл. 12:28

В понедельник, 18 июля, в Ингушетии стартует ежегодная школа нейронаук Центра перспективных междисциплинарных исследований "Идея" при поддержке Института перспективных исследований мозга МГУ им. М. В. Ломоносова. Об этом сообщили в пресс-службе центра.

В этом году она будет посвящена экспериментальной и теоретической нейробиологии.

В мероприятии участвуют 40 молодых ученых, победившие в конкурсе. Они представляют 15 ведущих университетов и научных центров России, а также из НИИ Узбекистана. До 24 июля участники прослушают лекции известных российских и зарубежных экспертов, а также решат исследовательские задачи. В рамках школы в Ингушском государственном университете прочитает лекцию ученый-нейробиолог, академик РАН, директор Института перспективных исследований мозга МГУ имени М. В. Ломоносова Константин Анохин.

По его словам, в рамках школы нейронаук стоит задача разобрать фундаментальную проблему и понять, как отдельные нервные клетки и их сети кодируют когнитивные процессы - мышление и поведение. "На лекциях и семинарах школы мы обратимся к новейшим данным о когнитивно специализированных нейронах и сложных нейронных сетях, чтобы разобраться в их происхождении, нейробиологических закономерностях, математических моделях, направлениях перспективных исследований и значении для теории мозга", - цитирует Анохина ТАСС.