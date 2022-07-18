"Грузинская мечта" бойкотировала сессию, созванную президентом Грузии

18 июл. 12:20

Первый замглавы парламентской фракции "Грузинской мечты" Гиви Миканадзе объявил сегодня, что правящая партия бойкотирует внеочередную сессию, созванную президентом Саломе Зурабишвили.

"В связи с созывом так называемой внеочередной сессии с 18 июля мы еще раз заявляем, что не планируем участвовать в выдуманном, саботажном и бесперспективном процессе, который устраивает радикальная оппозиция. Поэтому ни один из 81 члена нашей фракции не примет участие в работе внеочередной сессии", - приводит его слова ТАСС.

Таким образом, внеочередная сессия парламента попросту не сможет начаться, поскольку для открытия пленарного заседания необходимо присутствие не менее 75 депутатов из 150.

Зурабишвили планировала на внеочередной сессии обсудить способы получения Грузией кандидата в члены ЕС, который этим летом приобрели Украина и Молдова. С такой просьбой к ней обратились 50 членов оппозиционной партии "Единое национальное движение".