Граждане Украины перестанут получать бесплатное жилье в Тбилиси

18 июл. 12:07

Начиная с 31 июля мэрия Тбилиси прекращает программу по обеспечению бесплатным жильем граждан Украины, перебравшихся в Грузию после начала специальной военной операции, проинформировали в пресс-службе столичной мэрии. Уточняется, что вместо этого им будут выдаваться ежемесячные пособия в размере 300 лари (более $105).

"По распоряжению правительства Грузии от 13 июля 2022 года граждане Украины, прибывшие в Грузию из-за военных действий на Украине, с 15 июля текущего года получат денежную помощь: 300 лари на семью и дополнительно 45 лари (около $16) на человека. Кроме того, международные организации World Vision и Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) рассматривают возможность выделения 235-ларового (более $82) денежного пакета на человека", - приводит данные ТАСС.

Программа действовала с 1 марта, за этот период власти города разместили в гостиницах более 5,1 тыс человек.