Продавшая своего ребенка жительница Каспийска пойдет под суд

18 июл. 11:50

Как сообщили сегодня в СУ СКР по Дагестану, 33-летней жительнице Каспийска было предъявлено обвинение в продаже ее ребенка третьему лицу.

Следствие установило, что 30 апреля, выписавшись из Каспийской городской центральной больницы после родов, обвиняемая договорилась продать новорожденного младенца некоему мужчине.

Как пишет РИА Дагестан, мужчина пообещал за ребенка 200 тыс рублей.

"Нотариально оформив отказ от прав на ребенка, обвиняемая получила от мужчины часть денежных средств в размере 20 тыс рублей, совершив тем самым сделку купли-продажи ребенка. 26 мая текущего года она получила еще 100 тыс рублей», – рассказали дагестанские следователи.

В настоящее время обвиняемая находится в СИЗО.