В России произошел всплеск урожайности зерновых

18 июл. 11:39

Минсельхоз России констатировал всплеск урожайности пшеницы в этом году: объем зерна, собираемого с гектара, вырос сразу на 24%: с 34,1 ц/га до 42,2 ц/га.

Выросла урожайность и других зерновых, к примеру, ячмень в этом году уродился лучше на 16,3% (до 45,7 ц/га с 39,3 ц/га), а в среднем с гектара сейчас собирается на 19% больше – по 40,9 центнеров.

Как пишет Интерфакс, выросли и прочие показатели, в частности, до середины лета уже намолочено 19,9 млн т зерна с 4,9 млн га (против 14,9 млн т зерна с 4,3 млн га в прошлом году). Из них пшеница составляет 15,5 млн т (рост на 46%), ячмень – 3,5 млн т (рост на 29,6%).