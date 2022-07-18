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СМИ: Саудовская Аравия и Иран ведут переговоры о восстановлении отношений

СМИ: Саудовская Аравия и Иран ведут переговоры о восстановлении отношений

Официальные лица Саудовской Аравии и Ирана ведут прямые переговоры о восстановлении отношений, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, первый раунд переговоров состоялся 9 апреля в Багдаде, стороны затрагивали вопрос о систематических атаках территории королевства членами мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситами), переговоры носили положительный характер.

По данным газеты, переговорному процессу способствует, в частности, премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми, который в марте провел беседу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Правительства Ирака и Ирана отказались комментировать данную информацию.

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