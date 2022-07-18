Эрдоган намерен обсудить с Путиным итоги встречи по "зерновому вопросу"

18 июл. 11:00

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что планирует обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным в ходе встречи в Иране итоги встречи Турции, РФ, Украины и ООН по "зерновому вопросу" в Стамбуле.

"Лидеры обсудят итоги состоявшейся в Стамбуле встречи, принятые решения. Ожидается, что на этой неделе стороны вновь соберутся в Стамбуле для обсуждений итогового документа", - сообщил в понедельник гостелеканал TRT Haber.

Ранее в Стамбуле состоялись переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию "зернового вопроса". По итогам встречи глава турецкого оборонного ведомства Хулуси Акар заявил, что достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле.