В Турции ликвидировали одного из главарей РПК

18 июл. 10:58

На юго-востоке Турции уничтожен один из главарей "Рабочей партии Курдистана" Неджати Утку Кираз. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

Боевик был ликвидирован вертолетами АТАК в провинции Диярбакыр в рамках 21-го этапа антитеррористической операции Eren Abluka.

В ведомстве отметили, что террориста обнаружили в районе селения Даралан, где он пытался скрыться в горной местности.

Ранее Кираза объявили в международный розыск по линии Интерпола. Он находился в "оранжевом списке" особо опасных террористов МВД Турции, передает агентство Anadolu.