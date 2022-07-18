Залповый ливень увел под воду дорогу Сочи-Джубга

18 июл. 10:55

Сегодня утром федеральная трасса Джубга-Сочи оказалась под водой из-за залпового ливня, обрушившегося на округу поселка Лоо около 6:30. У поселка Беранда из-за этого образовалась большая пробка.

По данным мэрии Сочи, люди и дома от ливня не пострадали, вода лишь залила дороги. "В настоящее время вода ушла естественным путем. Движение транспорта происходит в штатном режиме", - отметили сочинские чиновники.

В Сочи в настоящее время продолжает идти дождь, количество пролившихся за ночь осадков уже достигло 51 мм, в связи с чем МЧС усилило контроль за состоянием федеральных трасс.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский уже распорядился о формировании оперативного штаба по ситуации с ливнями, поскольку прогнозы говорят о затяжных дождях на курорте.